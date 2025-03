Zonawrestling.net - WWE: Possibile fatal-4-way a WrestleMania con il titolo Intercontinentale in palio

Leggi su Zonawrestling.net

Un’altra puntata di Raw nella Road Toè andata in archivio e, come abbiamo visto, si è chiusa con un main event titolato, un match tra Bron Breakker e Penta con ilin. L’incontro è stato vinto da Breakker per squalifica a causa dell’intervento del Judgment Day, scelta non gradita da Penta che ha rifiutato l’invito di Dominik Mysterio di unirsi al gruppo venendo poi assalito dal JD. Un segmento finale che conferma le speculazioni della vigilia di Raw, che parlano di un-4-way comematch per l’IC Title a41.Tanti pezzi del puzzleSecondo quanto raccolto da Fightful Select gli attuali piani prevedono che Bron Breakker difenderà ilcontro Dominik Mysterio, Finn Balor e Penta.