WWE | Adam Pearce trova la soluzione per la disputa del titolo femminile

Il General Manager di Rawè stato costretto a prendere una decisione importante riguardo alla situazione del Women’s World Championship dopo i recenti sviluppi che hanno coinvolto la campionessa IYO SKY, Bianca Belair e Rhea Ripley.chiarisce la situazione del contrattoDurante l’ultima puntata di Raw,è entrato sul ring mostrando il contratto che era stato firmato la settimana scorsa dalla campionessa IYO SKY e da Bianca Belair. In quell’occasione, Rhea Ripley era intervenuta firmando anch’essa il documento, creando confusione sulla stipulazione del match a WrestleMania.ha chiarito subito che la firma di Rhea Ripley sul contratto non ha alcun valore legale e che il match a WrestleMania rimane tra IYO SKY e Bianca Belair. Ha spiegato che Ripley ha diritto a un rematch per ilche ha perso, ma fino ad ora non ha accettato le date proposte, pretendendo che avvenga solo alle sue condizioni.