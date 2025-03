Zonawrestling.net - WWE/AAA: Cain Velasquez condannato a 5 anni di reclusione

Leggi su Zonawrestling.net

Vi ricordate di? L’ex campione di MMA fu uno dei pochi in grado di sconfiggere Brock Lesnar sull’ottagono della UFC, e che poi ha deciso di cercare fortuna anche nel mondo del wrestling, salendo sul ring in AAA e debuttando poi in WWE a fine 2019 proprio per una nuova sfida contro Lesnar. Il match tra i due, a Crown Jewel, vide Brock uscire vincitore dopo pochissimi minuti, anche a causa di un infortunio che costrinsea saltare anche la Royal Rumble nel 2020. Poi arrivò il Covid e l’addio alla federazione. Negliscorsi, è tornato sul ring in Messico, ma è salito alla cronaca per altri motivi: a fine febbraio del 2022 fu accusato di omicidio. E ora, al termine di un lungo processo, è arrivata la sentenza.5di carcere, parzialmente già scontatiè apparso ieri in udienza alla County Hall di Santa Clara in California, dove il giudice ha pronunciato la sentenza, condannandolo a 5di(di cui uno e mezzo già scontati).