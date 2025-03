Oasport.it - WTA Miami 2025, risultati 24 marzo: avanti Sabalenka e Swiatek, ko Gauff

Si sono svolti tutti in un’unica giornata, così come accadrà oggi per il torneo maschile, gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile deiOpendi tennis: nel torneo di categoria WTA 1000, giocato sul cemento outdoor della Florida, avanza, in casa Italia, Jasmine Paolini, che quest’oggi ai quarti affronterà la polacca Magda Linette.L’azzurra, infatti, accreditata del numero 6 del seeding, rimonta e supera, dopo oltre due ore di battaglia, la nipponica Naomi Osaka, sconfitta per 3-6 6-4 6-4, ed oggi affronterà la polacca Magda Linette, autrice dell’eliminazione più fragorosa di giornata, quella della padrona di casa statunitense, nonché numero 3 del tabellone, Coco, battuta con un duplice 6-4.Tornerà in campo già oggi anche la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna, che estromette dal torneo la campionessa in carica e numero 14 del seeding, la statunitense Danielle Collins, regolata a sua volta con un doppio 6-4.