World Athletics approva introduzione tampone per determinare sesso atleti

Leggi su Sportface.it

hato l’deldella guancia perildelle atlete. “La decisione presa dalCouncil è un’ulteriore prova della massima protezione della categoria femminile. È importante parlare dell’integrità dello sport femminile, ma è ancora più importante garantirla davvero. Riteniamo che questo sia un modo davvero importante per fornire fiducia e mantenere quell’attenzione assoluta sull’integrità della competizione. La strada da seguire è senza dubbio questa, ma i test non devono essere troppo invadenti. La politica deve accettare il fatto che i controlli siano legali. Questo è il mondo in cui viviamo. Sono pronto ad affrontare ogni sfida con la politica. Siamo stati alla Corte arbitrale per i nostri regolamenti Dsd (differenza di sviluppo sessuale).