Women4Football anche l’Inter Women è rappresentata | il nome!

La seconda edizione del, evento organizzato per premiare le migliori calciatrici dell’anno, ha visto la presenza di una calciatrice deltra le migliori 11 dell’annata.LA SCELTA – Il, un evento organizzato dall’AIC per premiare le migliori calciatrici della stagione, si è concluso quest’anno con un riconoscimento per una giocatrice del. Si tratta di Michela Cambiaghi, autrice di una splendida annata con la squadra nerazzurra.quest’anno, la calciatrice classe 1996 si sta ben disimpegnando con la compagine meneghina, essendo arrivata a partecipare alla Poule Scudetto nella quale si decreterà la vincitrice del Campionato Femminile.Cambiaghi dele non solo: le migliori calciatrici della scorsa stagione della Serie A FemminileMigliori 11: Ceasar; Di Guglielmo, Lenzini, Linari e Minami; Roquete, Caruso, Giugliano; Greggi; Cambiaghi e Viens.