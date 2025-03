Sololaroma.it - Women 4 Football, Roma Femminile dominatrice: sette le giocatrici premiate

Quella di ieri, lunedì 24 marzo, è stata una giornata ricca di riconoscimenti per lache, oltre alla conquista della Panchina d’Oro per il tecnico Spugna, è stata pluripremiata anche in occasione del, evento organizzato dall’AIC. La grande stagione 2023/2024 vissuta dalla formazione giallorossa è stata dimostrata anche dai premi consegnati durante la cerimonia al Salone d’Onore del Coni.Sono state benledellaad essere, a cominciare da Manuela Giugliano, che non solo è stata inserita all’interno del centrocampo della top 11 insieme anche a Greggi, ma che è stata anche eletta miglior giocatrice della stagione. Presenza rilevante anche in tutti gli altri reparti, con Ceasar miglior portiere, Di Guglielmo, Minami e Linari presenti in difesa, mentre per l’attacco è toccato a Viens.