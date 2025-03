Quotidiano.net - ‘War Room’, un’edizione speciale per festeggiare i 5 anni

Roma, 25 marzo 2025 –per un compleanno, il format web di Enrico Cisnetto, festeggia i primi cinquecon“Non stop” dal titolo ‘Come eravamo, come siamo, come saremo’, che andrà in onda domani in diretta a partire dalle 17.30, e che riguarderà i grandi avvenimenti che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi. Dal 26 marzo 2020, giorno della prima puntata trasmessa in piena pandemia,è diventata una realtà consolidata dell’approfondimento italiano che ha raggiunto le 1.200 puntate, 800 ore di trasmissione distribuite tra 5 live e 6 rubriche tematiche, in onda tutti i giorni in 11 puntate settimanali, coinvolgendo ben 2.500 ospiti, di cui 1300 hanno partecipato almeno una volta. Cosa che ha consentito di raccogliere un consenso web crescente, arrivando a 50 milioni di visualizzazioni complessive.