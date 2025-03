Linkiesta.it - War Room festeggia i suoi cinque anni con un’edizione speciale

Il 26 marzo del 2020, l’Italia era chiusa in casa, assediata da un virus che nessuno capiva fino in fondo e da una paura che tutti sentivano benissimo. In quei giorni sospesi, in cui l’informazione correva veloce, forse troppo, nel tentativo di raccontare la pandemia, Enrico Cisnetto accese una luce diversa nel panorama informativo italiano: la prima puntata di War. Non un talk show, non semplice intrattenimento, ma una stanza virtuale in cui ospitare lunghi ragionamenti di esperti della materia per fare il punto della situazione. Oggi,e milleduecento puntate dopo, quella stanza è diventata un ecosistema dell’approfondimento, con ottocento ore di trasmissione, duemilacento ospiti e cinquanta milioni di visualizzazioni complessive. Per celebrare questo traguardo, domani Warandrà in onda in diretta con“Non stop”, a partire dalle 17:30, dal titolo: Come eravamo, come siamo, come saremo.