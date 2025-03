Wanted si unisce agli appelli mondiali per la liberazione di Hamdan Ballal co-regista di No Other Land

Leggi su Cinefilos.it

siper ladi, co-di NoCinema, presieduta da Anastasia Plazzotta, distributore italiano di No, esprime profonda afflizione per la notizia che vede protagonista, il co-del documentario Premio Oscar®.è stato prelevato con la forza dai soldati dell’esercito israeliano a seguito di una violenta aggressione da parte dei coloni avvenuta nella serata di ieri, 24 marzo, in Cisgiordania.La casa di distribuzione milanese sidi Unita, di 100 Autori e di tutta la comunità internazionale per un intervento immediato al fine di garantire il rilascio e l’assistenza medica e legale alPremio Oscar®.No– diretto, prodotto, scritto e montato dal collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra,, Yuval Abraham e Rachel Szor è stato appena insignito del Premio Oscar come Miglior Documentario e, dal 16 gennaio, è nelle sale italiane con grande accoglienza di pubblico e critica.