Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, nei play-in serve il fattore campo. Troppi rischi col doppio spareggio fuori casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Hai voglia a dire che non sono i risultati ad essere indicativi dello stato di forma di una squadra, ma nel caso della, i punti conquistati nell’ultimo mese – due – raccontano che la squadra ha avuto un altro down dopo il lungo periodo positivo che, fra dicembre e febbraio, aveva ricreato un certo entusiasmo nell’ambiente. Ora questo sembra scemato, soprattutto perché si è tornati ad essere di nuovo troppo dipendenti da Ahmad e di solito non è un buon segno. Infatti nell’unica vittoria di questo periodo, il netto successo contro Forlì, Khalil ha segnato 19 punti prendendosi solo 13 tiri, mentre ci sono stati altri tre compagni in doppia cifra (King, Maretto e De Laurentiis) più altri due a quota 9 (Bucarelli e Imbrò), quindi una vera prestazione di squadra che ha sempre prodotto buoni frutti.