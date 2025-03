Ilgiorno.it - Vortice luminoso nel cielo di Lombardia: svelato il mistero. Ecco cos’è stato

, 25 marzo 2025 – Unnelbuio. Al centro della spirale blu, una sorta di S. Lo hanno avviin tanti lunedì sera, in tutta Italia, anche a Le provincia. Decine le foto postate sui social. Tranquilli: nessuna invasione degli alieni, né un'esplosione intergalattica, e nemmeno un asteroide o una cometa in rotta di collisione con il nostro pianeta. Si tratta di un fenomeno provocato dal lancioalle 18.48 ora italiana del razzo Falcon 9 di SpaceX di Elon Musk, o meglio dello sganciamento di uno dei suoi stadi. Il razzo èlanciato dalla stazione di Cape Canaveral per spedire in orbita il satellite Globalstar FM15. La spirale luminosa è stata generata dallo “spurgo” di carburante e dell’ossidante residui nei serbatoi del secondo stadio del vettore prima del rientro a terra.