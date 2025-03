Sport.quotidiano.net - Volley serie B, domani sera toccherà al Gruppo Lupi Pontedera con il Sassuolo. Codyeco in campo stasera per il recupero

Larecupera questa(ore 21) al PalaLilly di Sesto Fiorentino l’incontro valido per la sesta di ritorno, saltato per l’alluvione.invece alrecuperare al PalaMatteoli pontederese il match colcon inizio allo 20,45. Opposta, la situazione tra le squadre di Santa Croce e. I conciari sono primi (49 punti) mentre i pontederesi (23) occupano il quint’ultimo posto. Laè reduce dalla vittoria per 3-0 a Cecina, mentre ilha preso un punto in casa della Spezzanese (3-2) dove, con maggior convinzione e voglia di imporsi, avrebbe potuto raccogliere di più. I biancocelesti danno spesso l’impressione di accontentarsi, appena ottenuto il minimo indispensabile, come pure quella di voler concedere agli avversari la possibilità di rientrare in gara.