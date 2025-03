Sport.quotidiano.net - Volley, Nella “Pool Promozione“ di serie c1 gli apuani scivolano all’ultimo posto ma restano a 3 punti dalle semifinali. Massa Carrara, prima battuta d’arresto contro la capolista Lab Club Arezzo

Lab0 LAB: Amatucci, Caneschi, Conti, De Santis, Lombardi, Luatti, Mattesini, Landesi A., Landesi L., Nataletti, Pippi, Renzetti, Ricci, Salvi, Scarpato. All. Morelli. PALLAVOLO: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei. Arbitri: Fanti e Marchesi. Parziali: 25-18, 25-21, 25-21.– E’ arrivata lasconfitta per la PallavoloPouledellaC maschile. Unaper certi versi anche preventivata perché glisono andati a far visita sabato alladel gironcino finale. Il Lab, che aveva stravinto il girone A, in questi playoff aveva già battuto sia Livorno che Prato, arrivate al primo ed al secondonel girone B.