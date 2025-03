Ilfattoquotidiano.it - “Volevo fare un grande ingresso trionfale”: Gerry Scotti cade giù per le scale di “Striscia la Notizia”. Michelle Hunziker impaurita – IL VIDEO

“E allora signori. Buonasera!” e già per le. È stato undiimpatto quello dia “la”. Il conduttore infatti è caduto rovinosamente giù per leper poi dichiarare: “un”. Preoccupatissimain studio che ha cercato di soccorrerlo. In realtà era tutta una gag con una controfigura che si è prestata are dalle, al posto di. Ilè diventato virale.hanno esordito come coppia al timone del tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro decima stagione consecutiva: a oggi hanno condotto assieme 396 puntate.Per, adal 2004, sarà la 21esima edizione consecutiva, con 1407 puntate all’attivo: “Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione.