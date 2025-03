Ilrestodelcarlino.it - Voleva adottare un cane e fare un’opera di bene. Ma finisce sotto accusa

solodiun cucciolo didall’Albania, pagando il trasporto dell’animale via mare fino al porto di Ancona, ma è finito a processo insieme al trasportatore per maltrattamento di animale e utilizzo di documenti falsi per l’importazione nell’Unione Europea. Imputati un bresciano di 43 anni e un albanese di 56 anni. Il quadrupede era stato trovato dentro una gabbia piccolissima, all’interno di un pullman, senza il microchip, senza le dovute vaccinazioni e con un passaporto risultato falso. Il trasportatore e il proprietario a cui era indirizzato ilerano stati denunciati dopo il controllo dei carabinieri forestali del Nucleo Cites di Ancona. Era il 5 dicembre del 2022 quando il cagnolino, inizialmente classificato come un cucciolo di razza, un pastore belga Malionis, ma poi risultato solo un meticcio, era stato notato al porto durante dei controlli agli sbarchi delle navi.