Tuttivip.it - “Vola in alto”. Lutto atroce per Enrico Brignano, l’annuncio più triste arrivato all’improvviso

Un momento di profondo dolore ha colpito, che ha annunciato la scomparsa della madre Anna con un messaggio toccante pubblicato sui social. L’attore ha voluto condividere pubblicamente il, affidando alle parole un addio carico di affetto e gratitudine.Nel suo messaggio,ha scritto: “Mamma, ora puoire ine raggiungere papà. Ti amiamo”. Parole semplici ma intense, che raccontano tutto l’amore di un figlio per la donna che lo ha cresciuto e sostenuto lungo il suo percorso di vita.Non sono mancati i messaggi di vicinanza da parte di colleghi, amici e fan, che si sono stretti attorno all’artista in un momento tanto delicato. In molti hanno ricordato il legame profondo trae la madre, spesso evocato nei suoi racconti e nei momenti più intimi della sua carriera pubblica.