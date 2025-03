Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, con l’arrivo di Tudor cambia il futuro del serbo? Tra rinnovo e mercato, cosa può succedere ora

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, consulla panchina bianconera diildel? Trae calciopuòoraTra i calciatori che più potrebbero giovare del cambio di guida tecnica in casac’è sicuramente Dusan: dopo i mesi bui della gestione Thiago Motta, ilpotrebbe tornare a rivedere il campo con regolarità sotto la gestione.Questo puòre in qualche modo il suo? L’attaccante ha un contratto fino al 2026 e non intende rinnovare alle cifre proposte dalla. I contatti col suo agente si sono interrotti e senza prolungamento il club bianconero farà di tutto per venderlo in estate per provare a capitalizzare qualdalcon la sua partenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.