Ilgiorno.it - Viviane, la forza dell’impegno. Via dal Camerun, ha studiato. Ora ha un lavoro vero nella Rsa

Leggi su Ilgiorno.it

Una storia di rinascita attraverso lo studio e ilquella dipartita dalalla volta dell’Italia insieme alla sua bambina, Celestine, e adesso pronta ad affacciarsi a una nuova vita in provincia di Varese, come operatrice socio-sanitaria in una Rsa. Un percorso che è riuscita a compiere con grande impegno mettendoci tutte le sue forze. A raccontare la sua storia, per farne un esempio per tanti immigrati che arrivano in Italia, il sindaco di Bitonto, in provincia di Bari, Francesco Paolo Ricci, che insieme a tutta la sua comunità quattro anni fa ha accoltoe la sua bambina. "è arrivata in Italia nel 2021, stringendo la mano della sua bambina, Celestine, che allora aveva sei anni. Fuggivano da una terra ferita da conflitti e da un presente senza vie d’uscita.