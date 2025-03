Notizie.com - Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, la depressione preoccupa: rifiuta di mangiare. Le sue condizioni

da giorni aldi Roma per, l’appello degli amiciti perché sidi alimentarsi. Cosa sta accadendo?al, ladi. Le sue(ANSA) Notizie.comLa decisione del ricovero è arrivata dal critico d’arte che si è fermato di fronte all’inquietudine della suache lo fiacca anche dal punto di vista fisico. Il Messaggero sottolinea come l’uomo sia triste e abbattuto e che trascorre una fase della vita di meditazione dolorosa su quello che ha fatto e sul destino che lo attende.Ha parlato anche lo scrittore e amico Marcello Veneziani che ne ha tracciato un profilonte sotto il punto di vista emotivo. Questi al Corriere della Sera ha specificato: “È in preda a una malattia figlia del suo narcisismo ferito.