Vittoria Ceretti sulla relazione con Leonardo Di Caprio rivela | Non voglio essere la fidanzata di

Lontana dal teatrino californiano e dai red carpet tirati come lifting malriusciti,continua a pestare passerelle. La modella bresciana, classe ’98, si confessa a Vogue France e lo fa senza fronzoli. Nessuna voglia di passare per la comparsa nella sceneggiatura di qualcun altro. A infastidirla, la solita etichetta da allegato: la ragazza di, l’ex di, la presenza accanto a.Non importa se è il volto di campagne internazionali o se si fa sei settimane di moda di fila senza battere ciglio. Appena la affianchi a una celebrità, sparisce il curriculum e resta solo il gossip.L’incontro condie il fastidio per le definizioniNel salottino lucido di Vogue France,butta lì, con nonchalance ma nemmeno troppo, che sì, la storia conDiva avanti.