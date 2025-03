Quotidiano.net - Visita del ministro Ferracci allo stabilimento Marcegaglia di Fos-sur-Mer

Ilfrancese per l'Industria e l'Energia, Marc, insieme a una delegazione di autorità locali, hato loFos-sur-Mer, accompagnato dal presidente Antonio. Durante la, ieri, - indica l'azienda - ilha potuto rendersi conto di persona dei progetti in corso di realizzazione per rilanciare e modernizzare lo, rafforzandone la competitività e la sostenibilità. Progetti che lo stesso presidente Antonioha avuto modo di illustrare al, sottolineando l'importanza strategica che il sito di Fos-sur-Mer ha per le dinamiche industriali del gruppo. "Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto ladele delle Autorità locali - ha commentato Antonio- a riprova dell'ottima accoglienza ricevuta dalle istituzioni francesi, a tutti i livelli, nazionale e locale, per un'impresa italiana e gli importanti investimenti produttivi che stiamo realizzando in una regione strategica per materie prime e logistica".