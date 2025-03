Reggiotoday.it - Visita a San Luca, il garante Mattia: "Riattiviamo il tavolo tecnico permanente per l'infanzia"

Leggi su Reggiotoday.it

Emanueledell’e l’adolescenza per la Città metropolitana di Reggio Calabria, come sua prima uscita, ha deciso di dedicarla ai bambini di San. "Ho voluto immediatamente rinnovare l’impegno che avevo dedicato per questo territorio, in particolare conoscere lo stato.