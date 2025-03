Unlimitednews.it - Visibilia, Santanchè cambia legale. L’udienza preliminare può slittare

MILANO (ITALPRESS) – Cambio nella difesa della ministra del Turismo, Daniela, e possibile rinvio delprevista per domani a Milano.L’esponente del governo Meloni, accusata di truffa aggravata ai danni dell’Inps per presunte irregolarità nell’uso della cassa integrazione Covid per alcuni dipendenti di, ha sostituito l’avvocato Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, che affiancherà Nicolò Pelanda.Il nuovo, avvalendosi del diritto ai termini a difesa, chiederà tempo per esaminare gli atti, rendendo probabile il rinvio della seduta davanti alla gup Tiziana Gueli.avrebbe dovuto portare a una decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento della ministra, ma l’eventuale slittamento potrebbe allungare ulteriormente i tempi del procedimento.