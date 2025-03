Visibilia, Santanché cambia legale e fa saltare prima udienza su truffa a Inps

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La ministra del Turismo Danielae, per i termini a difesa, salta l'in calendario per domani mercoledì 26 marzo davanti alla giudice milanese Tiziana Gueli per l’accusa diaggravata all'in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società. L', che avrebbe dovuto .