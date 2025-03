Anteprima24.it - Violenza sessuale sui cani, Rizzi smentisce Mastella e annuncia la manifestazione

Tempo di lettura: 2 minutiUna segnalazione via social che ha indignato tantissime persone, una storia, però, i cui contorni devono essere ancora svelati con indagini che devono essere portate a termine. In attesa di tutto ciò, comunque, il mondo degli animalisti si è mosso e tra questi c’è Enrico, attivista per i diritti degli animali in Italia e nel mondo, che hato unaa Benevento per il prossimo 5 aprile. Si tratta di un beneventano accusato di maltrattamenti a, ai quali riserverebbe anche le sue attenzioni sessuali.L’animalista, protagonista di altre battaglie, ha avuto modo di parlare anche col sindaco, come da post pubblicato sui social“Mi ha appena telefonato il sindaco di Benevento Clementeil quale mi riferisce che non può intervenire sul caso del suo concittadino accusato di stuprare iperché non è stata mai formalizzata alcuna denuncia alle autorità competenti.