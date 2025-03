Iodonna.it - Vincenzo De Lucia indosserà i panni di Milly Carlucci

La comicità torna protagonista su Rai 2 con Stasera tutto è possibile 2025. Alle 21.20 va in onda l’ottava puntata del game show condotto da Stefano De Martino, capobanda di un gruppo di ospiti, attori e personaggi dello spettacolo, disposti a mettersi in gioco. Il fine comune è, come sempre, il divertimento. Oltre ai giochi, in scaletta ci saranno il deejay Claudio Cannizzaro e Francesco Garzia, che anima la mascotte Panda. E ancheDe, che dopo aver imitato Barbara D’Urso, Mara Venier, Francesca Fagnani e Maria De Filippi, tornerà a indossare idiCarlucci. Su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile”: Stefano De Martino ci porta dietro le quinte X Leggi anche › “Stasera tutto è possibile 2025”: tra gli ospiti della settima puntata, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio Stasera tutto è possibile 2025, ospiti 25 marzoCome ogni settimana, l’appuntamento avrà un tema conduttore.