Zonawrestling.net - Vince Russo:”La WWE non ha mandato Drew McIntyre a Glasgow perché i fan lo avrebbero acclamato”

Leggi su Zonawrestling.net

Monday Night RAW ha fatto tappa a, in Scozia, per un episodio di RAW ricco di azione. Quando è stato annunciato RAW a, molti si aspettavano che la compagnia coinvolgesse in qualche modo l’eroe di casa,. Anche sefa parte di SmackDown, la WWE non è stata rigida nella divisione dei roster durante la stagione di WrestleMania, e ancor meno con ex campioni del calibro diè attualmente coinvolto in una faida con Damian Priest, eritiene che la WWE avrebbe potuto inserirlo ugualmente nella puntata di RAW a. Secondo l’ex writer della WWE, la compagnia aveva “paura” che i fan non fischiassero, che attualmente interpreta un heel in TV.ha approfondito la questione e ha affermato cheè una delle poche superstar in grado di far voltare le spalle persino ai tifosi scozzesi grazie alle sue abilità al microfono.