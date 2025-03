Napolitoday.it - Vigili urbani impiegati per feste private: condannati De Iesu e Alessandra Clemente

Leggi su Napolitoday.it

Sono statidalla Corte dei Conti della Campania, per danno erariale, un assessore comunale del Comune di Napoli, Antonio Dee una ex assessora,, che avrebbero omesso di addebitare agli organizzatori di una serie di eventi a scopo di lucro tenutisi in città i.