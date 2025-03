Ilrestodelcarlino.it - Vigili, si cambia: saranno sentinelle dei quartieri. Ogni zona una squadra, 9 punti di ascolto

"Fuori dagli uffici, in mezzo alla gente" ha detto ieri il sindaco Andrea Biancani nell’illustrare la riorganizzazione del corpo di polizia locale, con l’obiettivo di avere quotidianamente almeno 5 squadre di agenti destinati al controllo, in strada, dei problemi direttamente testimoniati dai cittadini.infatti ventitré gli agenti di polizia locale, su un totale di 80 in servizio al comando di via Mario Del Monaco, che avranno come servizio ordinario quello di controllare la città partendo da segnalazioni raccolte nei. Lo schema d’azione è fatto: Pesaro è stata divisa in cinque zone che accorpano ilimitrofi in base al numero di abitanti e alla estensione territoriale. Le cinque squadre di polizia locale, ourbani – come continuano a dire in molti – faranno da referenti quotidiani dei residenti.