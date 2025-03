Zonawrestling.net - VIDEO: Yotobi racconta i retroscena della sua presenza a SmackDown di Bologna

Leggi su Zonawrestling.net

Ha destato scalpore tra gli appassionati di wrestling latra il pubblico didi Karim Musa, in arte, celebre YouTuber e streamer italiano. Diventato famoso per le sue divertenti recensioni di film brutti,è stato invitato da DMAX per lo show die ha partecipato al meet & greet nel backstage prima di assistere allo show al fianconota rapper italiana Anna, che è stata poi inquadrata durante la diretta facendo sì che apparisse anche lui. View this post on Instagram A post shared by Karim Musa (@