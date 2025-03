Ilpescara.it - VIDEO | Ecco coma cambia il percorso su via del Santuario, per gli studenti del Da Vinci implementate le corse del 4/

Leggi su Ilpescara.it

la viabilità ai Colli e in particolare su via del, a partire dalla mattina di giovedì 27 marzo. Proseguono, infatti, i lavori nell’ambito del progetto portato avanti da Terna per l’interramento del cavo. In particolare, anche per replicare alle critiche sollevate nella giornata.