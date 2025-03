Lanazione.it - Victory Cafè Museo a Bagnolo. Una pausa in mezzo a storici telai dove l’industria si fonde al gusto

Nel cuore del distretto di Montemurlo il, è un luogostoria e modernità si intrecciano in uno spazio unico che celebra, all’insegna del, la ricca tradizione industriale. Un edificio che racconta una storia di lavoro e impegno e che oggi prosegue grazie all’intuizione di Fabio Giusti, Daniele Luconi, Samuele Simoni e Serena Simoni, soci del locale diventato punto di riferimento per colazioni, pranzi e aperitivi. Imprenditori lungimiranti che hanno intrapreso una straordinaria operazione di recupero del patrimonio industriale, valorizzando la cultura tessile locale e trasformando l’ex fabbrica in un luogo di incontro e scoperta. L’edificio che ospita ilfu inaugurato nel 1967 dal gruppo Filotecnica - Filcardè - Torcitecnica e successivamente acquisito negli anni Ottanta dalla Toscolaniera, l’azienda che nella piana ha segnato in modo determinante lo sviluppo industriale pratese.