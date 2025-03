Lanazione.it - Viareggio Cup: Ternana a valanga, viola ok. L’Internacional denuncia razzismo, non gioca e perde a tavolino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 marzo 2025 – Si sono disputati gli ottavi di finale dellaCup, la manifestazione internazionale di calcio giovanile. Un turno con tanti gol, ma anche con una brutta storia per quanto successo in Torino-Internacional, un episodio ancora da chiarire. La squadra brasiliana hato presunte offese razziste a un componente della squadra e, dopo l’intervallo, si è rifiutata di scendere in campo, sul risultato di 0-0. Dopo 20 minuti l’arbitro ha fischiato la fine ed è stata assegnata la vittoria ai granata con un 3-0 a. Per quanto riguarda le altre gare, vittoria larghissima (6-1) dellasul Casarano. La Fiorentina regola sul 2-0 i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Il Genoa elimina ai rigori la Rappresentativa Serie D, il Sassuolo batte 2-1 la Sampdoria, l’Imolese travolge il Jovenes Promesas (3-0), cinquina del Magic Stars sulla Vis Pesaro, l’Ojodou City ha eliminato il Ijele per 2-1 dopo i rigori.