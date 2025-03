Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare traffico e smaltimento è scorrevole nella maggior parte dei tratti rimangono comunque di rallentamenti in esterna trapuntina Ardeatina è interna tra Nomentana Tiburtina passiamo l'autostrada e nel tratto Urbano dellaTeramo code tra le uscite di via Fiorentini e Tor Cervara uscita dacode sulla Flaminia tra Corso Francia all'intersezione con via di Grottarossa in direzione del raccordo anulare code anche sulla Tiburtina in direzione Tivoli tra il raccordo anulare Settecamini cosa tratti invece sulla Casilina indirizzo di San Cesareo Crai raccordo in Montecompatri il quadrante sud della capitale invece cose sull'ostiense altezza Vitinia in direzione di Ostia cose anche sulla Cristoforo Colombo sempre in direzione Ostia nel tratto tra Viale cavaceppi è via per il trasporto marittimo vi segnaliamo che domani 26 marzo da corsa a Formia Ventotene delle 9:15 posticipare la sua partenza alle 9:30 mentre la corsa a farmi è pronta delle 14:30 viene posticipata alle 16:03 da Dario Antonini a San Repubblica è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.