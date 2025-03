Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata in un'altra classe B se Salaria e tra Bufalotta Prenestina in esterna invece code tra Ostiense a Piazza siamo state nel tratto Urbano della A24-teramo risolto l'incidente tra via di Portonaccio via Fiorentini in direzione di Roma permangono comunque rallentamenti ci spostiamo risolto l'incidente sulla Flaminia 3 Malborghetto e Riano anche se persistono delle code per traffico in direzione di Riano in uscita da Roma per lentamente sulla Salaria tra sette bagni Monterotondo in direzione di quest'ultimo con entrambe le direzioni invece sulla Tiburtina te raccordo anulare a Settecamini code a tratti sulla Casilina in direzione di San Cesareo tra il raccordo anulare e Montecompatri è il quadrante Sud la capitale invece code sull'ostiense altezza vicina in direzione di Ostia Ho già anche sulla via Cristoforo Colombo sempre in direzione Ostia nel tratto tra via letame e via di Acilia da Dario Antolini Alzano il pubblico è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio