Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di altra che fu mobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare correttamente in carreggiata interna tra Cassia e Salaria cosa tratti tra Bufalotta Appia è più avanti tra Portuense Aurelia in esterna invece code per traffico intenso tra Ostiense Appia facciamo le autostrade nel tratto Urbano dellaTeramo code per incidente tra via di Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare sulla Firenzeinvece rallentamenti nei pressi di Ponzanono in direzione Firenze a causa lavori sullaFiumicino code a tratti dall' ANSA del Tevere punto della Magliana in direzione Eur ci spostiamo incidente sulla Flaminia con codeste tra Malborghetto eriano in direzione di quest'ultimo in uscita darallentamenti sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo indirizzo di quest'ultimo code In entrambe le direzioni invece sulla Tiburtina tra il raccordo anulare Settecamini o la tratta invece sulla Casilina in direzione di San Cesareo tra il raccordo anulare Montecompatri nel quadrante sud della capitale code sulla spiaggia ad altezza Vitinia direzione di Ostia auto in coda anche sulla Cristoforo Colombo sempre in direzione Ostia nel tratto tra Viale cavaceppi e via di Acilia auto in coda entrambe le direzioni anche sulla Nettunense stavo per il santo Nico alternato istituito per lavori nel tratto tra Campoleone Montegiove da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.