Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità salute per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare con rallentamenti in carreggiata tra casse Salaria così come nel tratto tra bufalotte Prenestina e più avanti tra Portuense Aurelia in esterna invece code per traffico intenso tra Ostiense Appia la siamo in autostrade nel tratto Urbano dellaTeramo per incidente tra via di Portonaccio e Fiorentini in direzione del raccordo anulare sulla Firenzeinvece rallentamenti nei pressi di Ponzanono in direzione di Firenze causa lavori sullaFiumicino cosa tratti della razza del Tevere ponte della Magliana in direzione Eur ci spostiamo incidente sulla Flaminia con codeste tra Malborghetto eriano in direzione di quest'ultimo risolto invece di incidente sulla Tuscolana con la circone in fase di normalizzazione sulla Pontina cold in entrata versoad altezza di Casal Brunori e in direzione Latina invece si segnalano rallentamenti tra casalazzara Aprilia code anche sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia nel tratto tra Viale cav via di Acilia auto in coda In entrambe le direzioni anche sulla Nettunense stavolta per il senso unico alternato istituito per lavori nel tratto tra Campoleone Montegiove da dare autolinea Stanley pubblicità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.