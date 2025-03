Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità e salute per i trovati dalla redazione di Hassan infomobilità un servizio della Roma partiamo dal raccordo anulare con rallentamenti in carreggiata in un'altra casa e Salaria così come nel tratto tra bufalo te Prenestina in esterna invece con te per traffico intenso tra Ostiense Appia facciamo l'autostrada e nel tratto Urbano della Roma Teramo code tra l'intersezione con la tangenziale e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Roma-Firenze invece rallentamenti nei pressi di Ponzano in direzione di Firenze causa lavori sulla Roma Fiumicino code a tratti dall' ANSA del Tevere a Ponte della Magliana in direzione ci scocciamo incidente sulla Flaminia con codeste tra Malborghetto in Riano in direzione di quest'ultimo sull'Aurelia invece è risolto l'incidente su via di Acquafredda cosa circone ora in fase di normalizzazione ancora code incidente sulla Tuscolana con rallentamenti tra via di Casal di Morena e via dell'Acqua Acetosa in Direzione Frascati in uscita da Roma rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina code anche sulla Cristoforo Colombo indirizzo nel tratto tra Viale cavaceppi e via di Acilia auto in coda In entrambe le direzioni invece sulla Nettunense stavolta per il senso unico alternato istituito per lavori nel tratto tra Campoleone Montegiove a dare Antolini è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Roma