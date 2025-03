Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per isolati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata tra Nomentana e Prenestina in esterna invece cose tra laFiumicino e Ostiense a causa di un incidente e nel tratto tra Pontina e Ardeatina stavolta per traffico passiamo alle autostrade nel tratto Urbano dellaTeramo auto in Togliatti al bivio per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo a causa di un incidente incidente anche sullaTarquinia tra Santa Severa Cerveteri in direzioneal momento non si registrano code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione sulla Firenzeinvece rallentamenti nei pressi di Ponzanono in direzione di Firenze a causa lavori ci spostiamo traffico bloccato in entrambe le direzioni sull'Aurelia nel tratto tra il raccordo anulare in via Antica a causa di un incidente all'altezza di via di Acquafredda attualmente si transita su una sola corsia in direzione Civitavecchia con ripercussioni di traffico anche su via di Boccea risolto invece l'incidente sulla Pontina con la circo a Castelno e Pomezia in via di normalizzazione ancora con le invece per l'incidente sulla Tuscolana correttamente tra via di Casal di Morena e via dell'Acqua Acetosa in Direzione Frascati auto in coda In entrambe le direzioni anche la Nettunense stavolta per il senso unico alternato istituito per lavori nel tratto tra Campoleone Monte Giove da Dario Antolini e a stare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.