Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaa Ti amo dal raccordo anulare correttamente in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia interna invece cose nel tratto tra Pontina e Ardeatina e tra Nomentana e Prenestina che spostiamo traffico bloccato in entrambe le direzioni sull'Aurelia nel tratto tra il raccordo anulare via Aurelia Antica a causa di un incidente ad altezza via di Acquafredda attualmente si transita su una sola corsia in direzione di Civitavecchia con ripercussioni di traffico anche su via di Boccea incidente anche sulla Pontina in direzione di Latina con code tra Castelno e Pomezia incidente anche sulla Tuscolana concludi tra via di Castel di Morena e via dell'Acqua Acetosa in direzione di Frascati auto in coda In entrambe le direzioni anche sulla Nettunense porta per il senso unico alternato istituito per lavori nel tratto tra Campoleone e Montegiove passiamo alle autostrade sulla Firenzerallentamenti nei pressi di Castelno in direzione di Firenze causa lavori sullaTeramo invece tratto Urbano tra via Togliatti e l'intersezione con raccordo anulare in direzione di Teramo passiamo ai cantieri in questa sera per lavori dalle 22 sulla Milano Napoli sarà chiusa la rampa di immissione sullaTeramo Per chi proviene Napoli e diretto verso Teramo interventi si concluderanno alle 6 di domani mattina da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere le tue nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito mobilita.