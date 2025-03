Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 13:25

un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dalla Ardeatina risolto l'incidente tra Santa Colomba i Falcognana con dei residui nelle due direzioni sulla Nettunense ancora code qui per muri che rendono necessario un senso unico alternato tra Montegiove Campoleone anche qui nei due sensi di marcia le altre notizie il trasporto marittimo Nazionale informa che oggi per un problema tecnico la corsa unità veloce Formia Ponza del 14:30 posticipa la partenza alle ore 16:30 e venerdì prossimo ricordiamo che su richiesta del comune di Ventotene la Costa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle 16 in chiusura dei Cantieri per lavori notturni fino al 28 di Marzo è chiuso lo svincolo di Torre in Pietra sullaTarquinia in entrata per il traffico diretto adalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mercoledì 26 marzo dalle 22 di domani mercoledì 26 fino alle 6 del 28 di marzo sempre incastrare notturna Dunque dalle 22 alle 6 lo svincolo di Torrimpietra resta chiuso in uscita per il traffico che proviene dain alto IVA nei due casi è possibile utilizzare lo svincolo di Maccarese Fregene ci spostiamo ora sulla diramazioneSud dalle ore 21 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina per lavori notturni è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico che proviene dall'autostrada A1 la chiusura si replica domani con le stesse modalità da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve e gelo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.