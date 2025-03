Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora disagi in A1 sulla direttrice Firenzeper un incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione code a tratti tra Orvieto e Fabro direzione Firenze e andiamo nel viterbese si rallenta qui per traffico sulla umbro-laziale in prossimità dello svincolo di Viterbo In quest'ultima direzione raggiungiamoper un incidente si sono formate code sulla Flaminia tra Labaro e Grottarossa direzione centro migliorata la situazione del traffico sul Raccordo Anulare ho risolto l'incidente esterna circone scorrevole anche tra le uscite Boccea e Pescaccio traffico regolare poi sulla-fiumicino anche sulla tratto Urbano della A24-teramo andiamo nel territorio di Latina sulla Nettunense qui per lavoro che pongono un senso unico alternato siamo tra Campoleone e Montegiove code nelle due direzioni mi vieni a Formia si rallenta ma per traffico lungo via Emanuele Filiberto nei due sensi di marcia da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.