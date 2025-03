Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper Mangoni di saggina uno sulla direttrice Firenzeper un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante un furgone siamo tra Orvieto e Fabro in carreggiata Nord il traffico non è più bloccato al momento sono 5 km di coda ci spostiamo su continua risolto l'incidente tra via Laurentina via della maggiona la circone è scorrevole direzioneandiamo alla sul Raccordo Anulare un incidente in esterna causa code tra le uscite Boccea Pescaccio proseguiamo lungo la carreggiata esterna del raccordo con le cui per traffico della Pontina Laurentina in interna si rallenta dalla Prenestina all'appia infine coda in diminuzione sul tratto Urbano della A24-teramo ora localizzate Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi o in servizio dellahttps://storage.