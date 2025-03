Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2025 ore 08:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura un incidente in A1 sulla direttrice Firenze ha coinvolto un mezzo pesante il traffico è bloccato tra Orvieto e Fabro al momento file per un km in direzione Firenze sempre in A1 ma sulle direttriceNapoli risolto l'incidente che aveva coinvolto anche qui un po' pesante tra il bivio per la 24Teramo il bivio per la diramazioneSud direzione Napoli la circone regolare ci spostiamo aun incidente sulla Cassia Veientana è la causa delle code tra via di baccanello in via Casal de ceveri direzionealtro incidente sulla Braccianese causa code all'altezza della stazione Olgiata nei due sensi di marcia ci spostiamo un po' più a nord sulla Braccianese altro incidente siamo all'altezza di Oriolono attivo il senso unico alternato si rallenta nelle due direzioni un invito alla prudenza nella guida andiamo da sul tratto Urbano dellaTeramo code per traffico da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro in uscita da Tor Cervara al raccordo sullaFiumicino code a tratti dal raccordo via della Magliana direzione Eur è sul Raccordo Anulare interna rallentamenti tra le uscite casse vent'anni Tiburtina seguire chi si sta in coda dalla casino e si rallenta dalla Laurentina l'ostiense in esterna code a tratti dalla Cassia Veientana Pescaccio poi code dallaFiumicino Ostiense e rallentamenti dalla diramazioneSud alla Tiburtina da Gina Pandolfo l'infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.