Anteprima24.it - Viabilità e commercio a Sarno: il consigliere comunale Sirica (FdI) chiede la rimozione dei paletti

Tempo di lettura: 2 minutiNel cuore del centro storico di, la questione delladeia via Fabricatore torna al centro del dibattito cittadino. Le poche attività commerciali rimaste nella zona segnalano la necessità di un intervento che favorisca lae l’accessibilità,ndo la sostituzione deicon una segnaletica più adeguata ai tempi moderni.Ile coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a, Enrico, interviene sulla questione sottolineando l’importanza di un’azione concreta: “Le attività commerciali sono il cuore pulsante del centro storico e necessitano di interventi che ne favoriscano la sopravvivenza e lo sviluppo. Ladeiin via Fabbricatore rappresenta una soluzione concreta per migliorare la circolazione e agevolare clienti e fornitori.