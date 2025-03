Ilrestodelcarlino.it - Via Spontini, Mezzetti: "Ma quale moschea. Concessione regolare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ladel centro all’associazione di cittadini di origine bangladese è avvenuta in modo assolutamentee ha confermato un impegno e un percorso avviato dalla precedente amministrazione". Sulla sede di viainterviene il sindaco Massimoa sostenere l’assessora Francesca Maletti dopo la contestazione del centrodestra. È stata accusata di aver sostanzialmente autorizzato la comunità bangladese a eludere la normativa sui luoghi di culto. "Si è voluto montare una pretestuosa polemica sul nulla", contrattacca il primo cittadino. "Ladel centro ha confermato un impegno e un percorso avviato dalla precedente amministrazione. Quelle che erano chiaramente raccomandazioni della vicesindaca Francesca Maletti nel corso dell’inaugurazione sono state volutamente interpretate come consigli per eludere la legge.