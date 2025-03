Ilrestodelcarlino.it - Via Sancisi sistemata. Occhio ai nuovi cantieri

Da un cantiere all’altro. È terminato con la riasfaltura della strada l’intervento di Hera in via Silvio, dove (un mese fa) si era verificato un guasto alla rete fognaria con allagamenti e disagi. Quasi al termine i lavori di Hera per la nuova condotta idrica lungo la Marecchiese. Inoltre da domani partirà la riasfaltatura di un tratto di via Le Fosse, interessata dal cantiere per il collegamento del serbatoio idrico Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Ceccarino e Bornaccino. A causa dei lavori, fino alle 18 di venerdì 28 via Le Fosse sarà chiusa al traffico e alla sosta nella parte compresa tra l’incrocio con via Bornaccino e il civico 550.