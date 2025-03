Dayitalianews.com - Via Flacca, da domani in funzione il nuovo rilevatore di infrazioni semaforiche

A partire dalle 8:00 di, 26 marzo, entrerà ufficialmente inilsistema di rilevamento automatico delle, installato nei giorni scorsi all’intersezione tra la Strada Regionale 213e Via Vindicio, in entrambe le direzioni, verso Formia e verso Gaeta.Un impianto per la sicurezza stradale, non per le multeIl dispositivo è stato introdotto con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di incidenti causati dall’inosservanza delle norme del Codice della Strada. Il sistema si attiverà quando un veicolo attraverserà l’incrocio con il semaforo già rosso, in base a quanto previsto dall’articolo 146, comma 3 del Codice della Strada.Secondo il sindaco Gianluca Taddeo, l’installazione dell’impianto è frutto di un’attenta analisi: “Le vie interessate non sono state scelte a caso, ma individuate per la loro importanza nel traffico cittadino e per l’alto numero di incidenti registrati”.