"Via Bari, la raccolta differenziata non funziona"

Ecco viaoggi pomeriggio alle ore 18 di martedi 25 marzo 2025, piena di rifiuti davanti i portoni dei palazzi. Per come indicato dalla Rap i rifiuti di residuo non riciclabile sono stati posizionati lunedi sera 24 marzo 2025 dalle ore 19 alle ore 22. Sotto i vostri occhi il risultato. I.